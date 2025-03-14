Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

SAMSUN (AA) - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 1 saat 10 dakika çalıştı.

Futbolcular, antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma, koşu ve dinamik ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra basına kapalı devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

İdmanda sakatlığı devam eden Lubomir Satka takımdan ayrı koşu yaptı.

Samsun ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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