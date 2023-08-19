Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 15:51
  • Giriş: 19.08.2023 15:51
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:51
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Dinamik ısınma, koordinasyon ve 4'e 1 rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol