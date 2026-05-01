Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler
Samsunspor - Galatasaray maçı hangi gün oynanacak ve kritik mücadele saat kaçta başlayacak? Dev maç öncesi muhtemel kadrolar, sakat-cezalı listesi ve puan durumu detayları haberimizde.
Samsunspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunun 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Galatasaray liderliğini korumayı hedeflerken, Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında kritik puanlar almak istiyor.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
|Maç
|Samsunspor - Galatasaray
|Tarih
|2 Mayıs 2026
|Saat
|20.00
|Stat
|Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
|Hakem
|Reşat Onur Coşkunses
SAMSUNSPOR İDEAL 11'İ
Samsunspor’un son maçtaki 4-2-3-1 dizilişine göre sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu şu şekilde:
|Bölge
|Oyuncular
|Kaleci
|I. Eğribayat
|Defans
|S. Gönül, T. Borevkovic, Y. Çift, J. Mendes
|Orta Saha
|O. Ntcham, Y. Kayan
|Hücum Hattı
|E. Tavsan, C. Holse, A. Diabate
|Forvet
|M. Mouandilmadji
GALATASARAY İDEAL 11'İ
Galatasaray’ın 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu dikkat çekiyor.
|Bölge
|Oyuncular
|Kaleci
|Günay
|Defans
|I. Jakobs, A. Bardakçı, D. Sanchez, R. Sallai
|Orta Saha
|L. Torreira, M. Lemina
|Hücum Hattı
|B. Yılmaz, Y. Akgün, L. Sane
|Forvet
|V. Osimhen
PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|A:Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|72:23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|68:33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|58:34
|65
|4
|Beşiktaş
|31
|54:36
|56
|5
|Başakşehir
|31
|52:31
|51
|6
|Göztepe
|31
|39:27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|39:41
|45
SAMSUNSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Afonso Sousa
|Orta Saha
|Şüpheli
|Celil Yüksel
|Orta Saha
|Sakatlık
|Emre Kılınç
|Orta Saha
|Şüpheli
|Tahsin Bülbül
|Forvet
|Sakatlık
|Jaures Assoumou
|Forvet
|Sakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması
GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Uğurcan Çakır
|Kaleci
|Cezalı - Sarı Kart Cezalısı
|Metehan Baltacı
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|Yaser Asprilla
|Orta Saha
|Sakatlık - Diz Sakatlığı
|Gabriel Sara
|Orta Saha
|Şüpheli
MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR
Galatasaray, 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında kazanarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor.
Samsunspor ise 45 puanla yedinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak istiyor.
Samsunspor - Galatasaray maçı hangi gün?
Karşılaşma 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Samsunspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
Samsunspor - Galatasaray maçının hakemi kim?
Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Galatasaray ligde kaç puanla lider?
Galatasaray 31 maç sonunda 74 puanla lider durumda bulunuyor.
Samsunspor kaçıncı sırada?
Samsunspor, Süper Lig puan tablosunda 7. sırada yer alıyor.
Samsunspor - Galatasaray maçı, Süper Lig’in 32. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelerden biri olacak. Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmak istemezken, Samsunspor ise taraftarı önünde sürpriz peşinde olacak.