Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler

Samsunspor - Galatasaray maçı hangi gün oynanacak ve kritik mücadele saat kaçta başlayacak? Dev maç öncesi muhtemel kadrolar, sakat-cezalı listesi ve puan durumu detayları haberimizde.

  01.05.2026 14:00
  • Giriş: 01.05.2026 14:00
  • Güncelleme: 01.05.2026 14:01
Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler

Samsunspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunun 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Galatasaray liderliğini korumayı hedeflerken, Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında kritik puanlar almak istiyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MaçSamsunspor - Galatasaray
Tarih2 Mayıs 2026
Saat20.00
StatSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
HakemReşat Onur Coşkunses

SAMSUNSPOR İDEAL 11'İ

Samsunspor’un son maçtaki 4-2-3-1 dizilişine göre sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu şu şekilde:

BölgeOyuncular
KaleciI. Eğribayat
DefansS. Gönül, T. Borevkovic, Y. Çift, J. Mendes
Orta SahaO. Ntcham, Y. Kayan
Hücum HattıE. Tavsan, C. Holse, A. Diabate
ForvetM. Mouandilmadji

GALATASARAY İDEAL 11'İ

Galatasaray’ın 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu dikkat çekiyor.

BölgeOyuncular
KaleciGünay
DefansI. Jakobs, A. Bardakçı, D. Sanchez, R. Sallai
Orta SahaL. Torreira, M. Lemina
Hücum HattıB. Yılmaz, Y. Akgün, L. Sane
ForvetV. Osimhen

PUAN DURUMU

SıraTakımOA:YP
1Galatasaray3172:2374
2Fenerbahçe3168:3367
3Trabzonspor3158:3465
4Beşiktaş3154:3656
5Başakşehir3152:3151
6Göztepe3139:2751
7Samsunspor3139:4145

SAMSUNSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

OyuncuPozisyonDurum
Afonso SousaOrta SahaŞüpheli
Celil YükselOrta SahaSakatlık
Emre KılınçOrta SahaŞüpheli
Tahsin BülbülForvetSakatlık
Jaures AssoumouForvetSakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

OyuncuPozisyonDurum
Uğurcan ÇakırKaleciCezalı - Sarı Kart Cezalısı
Metehan BaltacıDefansCezalı - Maçtan Men Cezası
Yaser AsprillaOrta SahaSakatlık - Diz Sakatlığı
Gabriel SaraOrta SahaŞüpheli

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR

Galatasaray, 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında kazanarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor.

Samsunspor ise 45 puanla yedinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak istiyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı hangi gün?

Karşılaşma 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Galatasaray maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Galatasaray ligde kaç puanla lider?

Galatasaray 31 maç sonunda 74 puanla lider durumda bulunuyor.

Samsunspor kaçıncı sırada?

Samsunspor, Süper Lig puan tablosunda 7. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı, Süper Lig’in 32. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelerden biri olacak. Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmak istemezken, Samsunspor ise taraftarı önünde sürpriz peşinde olacak.

