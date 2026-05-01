Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler

Samsunspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunun 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Galatasaray liderliğini korumayı hedeflerken, Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında kritik puanlar almak istiyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç Samsunspor - Galatasaray Tarih 2 Mayıs 2026 Saat 20.00 Stat Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Hakem Reşat Onur Coşkunses

SAMSUNSPOR İDEAL 11'İ

Samsunspor’un son maçtaki 4-2-3-1 dizilişine göre sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu şu şekilde:

Bölge Oyuncular Kaleci I. Eğribayat Defans S. Gönül, T. Borevkovic, Y. Çift, J. Mendes Orta Saha O. Ntcham, Y. Kayan Hücum Hattı E. Tavsan, C. Holse, A. Diabate Forvet M. Mouandilmadji

GALATASARAY İDEAL 11'İ

Galatasaray’ın 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu dikkat çekiyor.

Bölge Oyuncular Kaleci Günay Defans I. Jakobs, A. Bardakçı, D. Sanchez, R. Sallai Orta Saha L. Torreira, M. Lemina Hücum Hattı B. Yılmaz, Y. Akgün, L. Sane Forvet V. Osimhen

PUAN DURUMU

Sıra Takım O A:Y P 1 Galatasaray 31 72:23 74 2 Fenerbahçe 31 68:33 67 3 Trabzonspor 31 58:34 65 4 Beşiktaş 31 54:36 56 5 Başakşehir 31 52:31 51 6 Göztepe 31 39:27 51 7 Samsunspor 31 39:41 45

SAMSUNSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Afonso Sousa Orta Saha Şüpheli Celil Yüksel Orta Saha Sakatlık Emre Kılınç Orta Saha Şüpheli Tahsin Bülbül Forvet Sakatlık Jaures Assoumou Forvet Sakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Uğurcan Çakır Kaleci Cezalı - Sarı Kart Cezalısı Metehan Baltacı Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası Yaser Asprilla Orta Saha Sakatlık - Diz Sakatlığı Gabriel Sara Orta Saha Şüpheli

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR

Galatasaray, 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında kazanarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor.

Samsunspor ise 45 puanla yedinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak istiyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı hangi gün?

Karşılaşma 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Galatasaray maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Galatasaray ligde kaç puanla lider?

Galatasaray 31 maç sonunda 74 puanla lider durumda bulunuyor.

Samsunspor kaçıncı sırada?

Samsunspor, Süper Lig puan tablosunda 7. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı, Süper Lig’in 32. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelerden biri olacak. Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmak istemezken, Samsunspor ise taraftarı önünde sürpriz peşinde olacak.