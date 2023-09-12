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Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 16:42
  • Giriş: 12.09.2023 16:42
  • Güncelleme: 12.09.2023 16:42
Kaynak: AA
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Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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