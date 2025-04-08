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Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.04.2025 17:18
  • Giriş: 08.04.2025 17:18
  • Güncelleme: 08.04.2025 17:18
Kaynak: AA
Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

SAMSUN (AA) - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma, koordinasyon, rondo çalışmasıyla başlayan futbolcular, minyatür kaleli oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı.

İdmanda hafif sakatlıkları bulunan Marc Bola, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel, takımdan ayrı çalıştı.

Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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