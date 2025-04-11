Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bein Sports boykot listesinde mi?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, ligin en kritik maçlarından biri olan Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Peki Galatasaray'ın maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray maçının hakemi kim? Galatasaray ve Samsunspor kaç puanda? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç? Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular kimler? Tüm detaylara bakalım:

GALATASARAY KAÇ PUANDA? FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI KAÇ?

Galatasaray ligde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 71 puanla ilk sırada bulunuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı ise 3.

SAMSUNSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Samsunspor, ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Samsunspor iç sahada oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Galatasaray maçında orta hakem olarak Ozan Ergün görev yapacak. Yardımcı hakemler Mehmet Emin Tuğral ve Candaş Elbil olurken, dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

GALATASARAY'IN SON 6 MAÇ SONUCU

2 Nisan : Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray 29 Mart : Beşiktaş 2-1 Galatasaray

: Beşiktaş 2-1 Galatasaray 14 Mart : Galatasaray 4-0 Antalyaspor

: Galatasaray 4-0 Antalyaspor 9 Mart : Alanyaspor 1-2 Galatasaray

: Alanyaspor 1-2 Galatasaray 2 Mart : Kasımpaşa 3-3 Galatasaray

: Kasımpaşa 3-3 Galatasaray 27 Şubat: Galatasaray 0-0 Konyaspor

SAMSUNSPOR'UN SON 6 MAÇ SONUCU

5 Nisan : Antalyaspor 2-1 Samsunspor

: Antalyaspor 2-1 Samsunspor 29 Mart : Samsunspor 0-2 Kasımpaşa

: Samsunspor 0-2 Kasımpaşa 16 Mart : Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor 9 Mart : Samsunspor 3-2 Adana Demir

: Samsunspor 3-2 Adana Demir 3 Mart : Göztepe 2-2 Samsunspor

: Göztepe 2-2 Samsunspor 22 Şubat: Samsunspor 2-3 Rizespor

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray’da önemli eksikler dikkat çekiyor. Savunma hattında Kaan Ayhan, diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Genç Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, son haftalarda maç kadrosuna alınmadı. Orta sahada ise tecrübeli isim Kerem Demirbay, kasık sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor. Ayrıca Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski, kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. En dikkat çekici eksik ise golcü oyuncu Mauro Icardi; Arjantinli yıldız, ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle formasından uzak kalacak.

SAMSUNSPOR'DA HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE CEZALI?

Samsunspor’da da önemli eksikler var. Defansın kilit isimlerinden Marc Bola, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Orta sahada ise üç isim dikkat çekiyor: Soner Aydoğdu maç kadrosu için şüpheli durumda, Youssef Aït Bennasser ve Celil Yüksel ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu eksikler, Samsunspor’un özellikle orta alandaki oyun yapısını doğrudan etkileyebilir.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Galatasaray lig maçı 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFREİ Mİ?

Samsunspor - Galatasaray maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEİN SPORTS BOYKOT LİSTESİNDE Mİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot edilecek kanallar listesinde BEin Sports'un adı yer almıyor.