Samsunspor, Gaziantep FK deplasmanı için yola çıktı

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda yarın saat 17.00’de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Puan tablosunda 4’üncü sırada bulunan Samsunspor, kendi sahasında aldığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ise, Trabzonspor deplasmanında alınan beraberlik sonrasında galibiyeti hedefliyor.

Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Alp üstlenecek. 4’üncü hakem olarak ise Ömer Faruk Gültekin görev alacak.

FOTOĞRAFLI