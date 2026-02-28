Giriş / Abone Ol
Samsunspor, Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Samsunspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Spor
  • 28.02.2026 09:56
  • Giriş: 28.02.2026 09:56
  • Güncelleme: 28.02.2026 10:01
Kaynak: Spor Servisi
AA

Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 31 puan topladı.

Ligde geçen hafta Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Gaziantep FK’yi yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

4 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

