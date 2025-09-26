Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman taktik çalışmayla sona ererken, sakatlıları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.
Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.