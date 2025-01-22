Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.