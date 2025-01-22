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Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 12:10
  • Giriş: 22.01.2025 12:10
  • Güncelleme: 22.01.2025 12:10
Kaynak: AA
Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Samsun ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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