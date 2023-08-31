Samsunspor, genç futbolcu Efe Halil Şimşek’i transfer etti

Samsunspor, 2007 doğumlu defans oyuncusu Efe Halil Şimşek’i altyapıya transfer etti.

Samsunspor, Sivasspor’un altyapısından gelecek vadeden Efe Halil Şimşek’i akademi kadrosuna kattı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen yatırım, futbol çevreleri tarafından da takdir topladı.

16 yaşındaki Efe Halil Şimşek, 1.85 boyuyla ve sol stoper pozisyonunda görev yapmasıyla dikkat çekiyor. Sol ayağını oldukça etkili bir şekilde kullanan genç oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti ile de öne çıkıyor. Bu özellikleriyle hem defansif hem de hücum anlamında takıma katkı sağlayabilecek bir yeteneğe sahip olan Şimşek’i Samsunspor haricinde diğer Süper Lig kulüpleri de kadrosuna katmak istiyordu.

Efe Halil Şimşek, altyapı kademelerindeki performansıyla da göz doldurdu. Milli takımın çeşitli yaş gruplarında boy gösteren 16 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda geleceğin yıldızları arasında yer alabileceğinin sinyallerini verdi. Altyapıdaki antrenörleri de Şimşek’in yeteneklerine ve gelişim potansiyeline dikkat çekti.

Karadeniz temsilcisi, genç yetenek avındaki bu adımıyla takımın gelecekteki rekabet gücünü de arttırmayı hedefliyor.