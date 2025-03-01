Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

SAMSUN (AA) - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 5 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda yönsüz oyunla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.

Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.