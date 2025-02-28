Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan futbolcular, 3 takımlı turnuvayla günü tamamladı.
Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.