Samsunspor-Hamrun Spartans
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki Samsunspor-Hamrun Spartans maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Hamrun Spartans: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Koffi, Smailagic