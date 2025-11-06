Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 06.11.2025 20:31
  • Giriş: 06.11.2025 20:31
  • Güncelleme: 06.11.2025 20:31
Kaynak: AA
Samsunspor-Hamrun Spartans

SAMSUN (AA) - UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki Samsunspor-Hamrun Spartans maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Hamrun Spartans: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Koffi, Smailagic

