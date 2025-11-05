Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru

SAMSUN (AA) - UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Eğer istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Reis ile kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Emre Kılınç, maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, Hamrun Spartans'ın kesinlikle kötü bir takım olmadığını belirterek, "Son iki karşılaşmadan sadece 2 gol yiyerek mağlup ayrıldılar. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenerek Avrupa Kupası'nı oynamış, sonrasında Konferans Ligi'ne düşerek buraya kadar geldiler. Bu da onların tehlikeli bir takım olduğu anlamına gelir. Eğer istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi yarın da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Reis, "Karşılaşmada ilk adım olarak yapmamız gereken şey bu. Tabii insanların şu ana kadar elde ettiğimiz başarının beklenmedik bir başarı olduğunu düşünmesi, elde ettiğimiz başarıyı daha anlamlı kılıyor." ifadesini kullandı.

- "Dar bir kadro ile oynamak zorundayız"

Reis, ligde ve Avrupa'da takım halinde iyi gittiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki sakat oyuncularımız var, onlardan yoksun şekilde oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda forvetlerimizden biri de geç transfer olması nedeniyle bizimle olamayacak. Bu dönemde dar bir kadro ile oynamak zorundayız. Tabii oynayan oyuncularımıza da yüzde 100 güveniyoruz. Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Maç yoğunluğunun olduğu dönemlerde çok fazla değişiklik yapamamakla birlikte zaman zaman zorunlu değişiklikler yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmeye çalışıyoruz. 9 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bu da takım halinde çok güçlü mantalite ortaya koyduğumuzu göstermektedir. Yarın sabırlı bir oyun anlayışı ile oynamamız gerekiyor ki başarılı sonuç alalım."

Taraftara da çağrıda bulunan Reis, stadyumu doldurmalarını istedi.

Bu sezon geçen sezonki başarıyı tekrar etmeye çalıştıklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"İyi bir sezon geçiriyoruz. Her maç zor geçebiliyor, bazen maçın içinde hatalar yapabiliyorsunuz, taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunuz anlar olabiliyor. Özellikle evinizdeki karşılaşmalarda bu tür destek her zaman önemlidir. Oyuncularımın yorgun olduğunu biliyorum. Çünkü fazlasıyla maç oynuyorlar. Çok yoğun bir maç temposundalar. İyi performanslarını sürdürmeye çalışıyorlar ama taraftarlarımızın desteğini hissedecek olurlarsa eminim daha fazla koşmaya çalışacaklardır. Daha fazla savaşmak ve koşmak isteyeceklerdir. Kesinlikle bu takım böyle bir desteği hak ediyor."

- Emre Kılınç: "Üzerimizdeki baskının farkındayız"

Samsunspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç ise Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçlarının çok zor geçtiğini, yarınki karşılaşmanın da çok zor olacağını söyledi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Emre, "Her maçın öneminin bilincindeyiz. Ne kadar zor olduğunun farkındayız. Üzerimizdeki baskının da farkındayız. En önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Ülkemiz için de çok önemli bir maç. O yüzden rakibi küçümsemek gibi bir hata kesinlikle yapmıyoruz. Son 2 yıldır iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sezon çok başarılı bir takımdık. Geçen sezonki başarımızın herkes farkında." dedi.

Bu sezon elde ettikleri başarının belki de başkanlarının planlarından çok daha önce gerçekleştiğini anlatan Emre, "4-5 senelik bir planımız vardı. Bu plan dahilinde olduğumdan dolayı çok mutluyum. Samsunspor ülkemizin güzide futbol şehirlerinden biri. Daha başarılı olduğu dönemler de oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde de her sene Avrupa'da olmaya, bu başarı skalasını devam ettirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.