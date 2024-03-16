Samsunspor, Hatayspor maçı için Mersin’e gitti

Trendyol Süper Lig’in formda takımlarından Samsunspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı Mersin’e doğru yola çıktı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bu mücadele için sabahın erken saatlerinde Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılan kırmızı-beyazlı kafile, Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan da İstanbul’a uçtu. Karadeniz temsilcisi buradan aktarmalı olarak Mersin’e geçecek.

Hatayspor ile Samsunspor tarihlerinde bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu mücadelelerin 2’sini Samsunspor, 1’ini de Hatayspor kazandı. Ligin ilk yarısında 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanarak 11 yıl sonra Süper Lig’deki ilk galibiyetini elde etti. Samsunspor kafilesinde takımın en golcü ismi Marius Mouandilmadji kırmızı kart cezası nedeniyle yer almazken, sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ait Bennasser’in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca sarı kart cezası biten Van Drongelen de maç kafilesinde yer aldı.

Samsunspor, ligde 29 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Rakip filelere 35 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 38 gol gördü. Hatayspor ise bu sezon çıktığı 29 maçta 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Küme düşme hattında bulunan Hatayspor, rakip filelere 33 gol atarken, kendi kalesinde de 40 gol gördü.

Hatayspor - Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.