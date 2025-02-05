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Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 16:19
  • Giriş: 05.02.2025 16:19
  • Güncelleme: 05.02.2025 16:19
Kaynak: AA
Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 5 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma, geçiş oyunu ve dar alanda oyunla başlayan futbolcular, 3 takımlı turnuvayla günü tamamladı.

Samsun ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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