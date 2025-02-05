Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 5 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma, geçiş oyunu ve dar alanda oyunla başlayan futbolcular, 3 takımlı turnuvayla günü tamamladı.
Samsun ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.