Samsunspor hazırlık maçında Çaykur Rizespor’a mağlup oldu

Samsunspor yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademisi Tesisleri’ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Çaykur Rizespor, 83'üncü dakikada Martin Minchev’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’de ilk maçını 11 Ağustos'ta Beşiktaş ile kendi evinde oynayacak.