Samsunspor, Hollanda'da kampında kuvvet çalıştı
Kaynak: AA
ARNHEM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekibin, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Lubomir Satka, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın saat 18:00 Hollanda Eredivisie takımı Telstar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.