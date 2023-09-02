Samsunspor ile İstanbulspor 41. randevuya çıkacak

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile İstanbulspor, tarihlerindeki 41. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile İstanbulspor daha önce 40 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 13’ünü Samsunspor, 11’ini İstanbulspor kazanırken, 2 takım arasındaki 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 20 maçta ise Karadeniz temsilcisi ile Marmara temsilcisinin 6’şar galibiyeti bulunuyor. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 2 maça çıkan İstanbulspor, bu karşılaşmalarda sahadan 1’er puanla ayrıldı. 2 puanı bulunan İstanbulspor; rakip filelere 2 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Samsunspor ise ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 2 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

3 Eylül Pazar günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 19.15’te başlayacak maçı Burak Şeker, Furkan Ürün ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek.