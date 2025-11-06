SAMSUNSPOR İLK 11 BELLİ OLDU! UEFA Konferans Ligi 3. Hafta: Samsunspor - Hamrun Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi heyecanı 3. haftada tüm hızıyla devam ediyor. Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında Malta ekibi Ħamrun Spartans’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, “Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe gününün UEFA Konferans Ligi maç programı ve tüm detaylar...

MAÇIN HAKEM KADROSU

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı konuk edeceği karşılaşmada düdüğü Kazak hakem Bulat Sariyev çalacak.

UEFA’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, Sariyev’in yardımcılıklarını yine Kazakistan Futbol Federasyonu’ndan Sergei Vassyutin ve Denis Labashov üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi olarak ise Arman Ismuratov görev alacak.

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (6 KASIM 2025 PERŞEMBE)

Saat Ev Sahibi Deplasman 20:45 Samsunspor Ħamrun 20:45 Mainz 05 Fiorentina 20:45 Noah Sigma Olomouc 20:45 KuPS Slovan Bratislava 20:45 Sparta Prag Raków Częstochowa 20:45 AEK Aberdeen 20:45 Celje Legia Varşova 20:45 Şahtar Donetsk Breiðablik 20:45 AEK Shamrock Rovers 23:00 Rayo Vallecano Lech Poznań 23:00 Şkendiya Jagiellonia Białystok 23:00 Crystal Palace AZ 23:00 Shelbourne FC Drita 23:00 Häcken RC Strasbourg 23:00 Lincoln Rijeka 23:00 Rapid Wien CS U Craiova 23:00 Dinamo Kiev Zrinjski Mostar

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE SAMSUNSPOR’UN DURUMU

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’ne bu sezon büyük bir motivasyonla başladı. Gruptaki ilk iki maçta 2 galibiyet alarak 6 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Hamrun karşılaşmasında galibiyet arayacak. Özellikle taraftar desteğiyle birlikte Samsun’da oynanacak bu mücadele, Samsunspor’un grup sıralamasında üst sıraları hedeflemesi açısından kritik önemde.

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

İlk 11: Okan, Šatka, Van Drongelen, Tómasson, Zeki, Celil, Makoumbou, Holse, Emre, Musaba, Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Toni Borevković, Joe Mendes, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Deniz Şeker, Franck Ateson, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşması olan Samsunspor - Hamrun mücadelesi, 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Hamrun mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe

6 Kasım 2025 Perşembe Saat: 20:45 (TSİ)

20:45 (TSİ) Stat: Samsun 19 Mayıs Stadyumu

Samsun 19 Mayıs Stadyumu Yayın: TRT 1

TRT 1 Turnuva: UEFA Konferans Ligi 3. Hafta

HAMRUN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hamrun, Malta Ligi'nde mücadele etmektedir.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor - Hamrun karşılaşması, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak bu mücadele, Samsunspor’un Avrupa’daki hedefleri açısından önemli bir sınav olacak.