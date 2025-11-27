SAMSUNSPOR İLK 11'İ AÇIKLANDI! | Breidablik - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

UEFa Konferans Ligi 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Grup aşamasında önemli bir viraj niteliği taşıyan bu mücadele, özellikle Samsunspor için üst tura yükselme adına büyük önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar, eksikler, puan durumu ve merak edilen soruların yanıtları...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN TABLOSU (SAMSUNSPOR KAÇINCI SIRADA?)

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Samsunspor 3 3 0 0 7:0 9 2 Celje 3 3 0 0 7:2 9 3 Mainz 3 3 0 0 4:1 9 4 AEK Larnaca 3 2 1 0 5:0 7 5 Lausane 3 2 1 0 5:1 7 6 Vallecano 3 2 1 0 7:4 7 7 Strasbourg 3 2 1 0 5:3 7 8 Fiorentina 3 2 0 1 6:2 6 9 Crystal P. 3 2 0 1 5:2 6 10 Shakhtar D. 3 2 0 1 6:4 6 32 Breidablik 3 0 1 2 0:5 1

SAMSUNSPOR EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Samsunspor'da maç öncesi bazı önemli oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle kadroda yer alamayacak. İşte güncel eksik oyuncu listesi:

No Oyuncu Mevki Durum 37 Lubomir Satka Defans Sakatlık 10 Olivier Ntcham Orta Saha Sakatlık - Diz Ardı Kiriş 6 Eyüp Aydın Orta Saha Diğer - Statü Gereği 70 Tanguy Coulibaly Orta Saha Sakatlık - İç Yan Bağı Yırtığı 77 Afonso Sousa Orta Saha Sakatlık - Ayak Bileği Bağ Zedelenmesi 5 Celil Yüksel Orta Saha Cezalı - Maçtan Men 99 Ebrima Ceesay Forvet Sakatlık 19 Cherif Ndiaye Forvet Diğer - Statü Gereği

MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Samsunspor’un grup lideri olarak sahaya çıkacağı bu karşılaşmada hedef, hem liderliği korumak hem de üst tur kapısını aralamak olacak. Breidablik ise henüz galibiyetle tanışamadığı grup aşamasında sürpriz peşinde koşacak. Samsunspor’un kadro kalitesi, form durumu ve puan avantajı, maçın favorisi olarak gösterilmesinde etkili oluyor.

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

Okan – Borevković – Drongelen – Tómasson – Zeki – Yunus Emre – Makoumbou – Holse – Emre – Musaba – Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala – Efe Berat Törüz – Joe Mendes – Soner Gönül – Franck Atoen – Soner Aydoğdu – Polat Yaldır – Tahsin Bülbül

Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda’da, Laugardalsvollur Stadyumunda oynanacak kritik maç, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 27 Kasım Çarşamba

27 Kasım Çarşamba Saat: 23.00

23.00 Stadyum: Laugardalsvollur – İzlanda

Laugardalsvollur – İzlanda Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)

TRT 1 (Canlı ve Şifresiz) Turnuva: UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 – 4. Hafta

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tarih yazma yolunda kritik bir virajda. Grup lideri olarak sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında hem moral hem de puan avantajını elinde tutarak yoluna devam etmek istiyor. Heyecan dolu bu mücadele, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.