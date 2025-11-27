SAMSUNSPOR İLK 11'İ AÇIKLANDI! | Breidablik - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor, İzlanda'nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geliyor. Peki maç ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde.
UEFa Konferans Ligi 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Grup aşamasında önemli bir viraj niteliği taşıyan bu mücadele, özellikle Samsunspor için üst tura yükselme adına büyük önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar, eksikler, puan durumu ve merak edilen soruların yanıtları...
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN TABLOSU (SAMSUNSPOR KAÇINCI SIRADA?)
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|P
|1
|Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
|Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
|Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
|AEK Larnaca
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
|Lausane
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
|Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
|Strasbourg
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
|Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
|Crystal P.
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
|Shakhtar D.
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|32
|Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
SAMSUNSPOR EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ
Samsunspor'da maç öncesi bazı önemli oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle kadroda yer alamayacak. İşte güncel eksik oyuncu listesi:
|No
|Oyuncu
|Mevki
|Durum
|37
|Lubomir Satka
|Defans
|Sakatlık
|10
|Olivier Ntcham
|Orta Saha
|Sakatlık - Diz Ardı Kiriş
|6
|Eyüp Aydın
|Orta Saha
|Diğer - Statü Gereği
|70
|Tanguy Coulibaly
|Orta Saha
|Sakatlık - İç Yan Bağı Yırtığı
|77
|Afonso Sousa
|Orta Saha
|Sakatlık - Ayak Bileği Bağ Zedelenmesi
|5
|Celil Yüksel
|Orta Saha
|Cezalı - Maçtan Men
|99
|Ebrima Ceesay
|Forvet
|Sakatlık
|19
|Cherif Ndiaye
|Forvet
|Diğer - Statü Gereği
MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME
Samsunspor’un grup lideri olarak sahaya çıkacağı bu karşılaşmada hedef, hem liderliği korumak hem de üst tur kapısını aralamak olacak. Breidablik ise henüz galibiyetle tanışamadığı grup aşamasında sürpriz peşinde koşacak. Samsunspor’un kadro kalitesi, form durumu ve puan avantajı, maçın favorisi olarak gösterilmesinde etkili oluyor.
SAMSUNSPOR İLK 11'İ
Okan – Borevković – Drongelen – Tómasson – Zeki – Yunus Emre – Makoumbou – Holse – Emre – Musaba – Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala – Efe Berat Törüz – Joe Mendes – Soner Gönül – Franck Atoen – Soner Aydoğdu – Polat Yaldır – Tahsin Bülbül
Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İzlanda’da, Laugardalsvollur Stadyumunda oynanacak kritik maç, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
- Tarih: 27 Kasım Çarşamba
- Saat: 23.00
- Stadyum: Laugardalsvollur – İzlanda
- Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)
- Turnuva: UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 – 4. Hafta
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tarih yazma yolunda kritik bir virajda. Grup lideri olarak sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında hem moral hem de puan avantajını elinde tutarak yoluna devam etmek istiyor. Heyecan dolu bu mücadele, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.