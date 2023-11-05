Samsunspor ilk galibiyetini aldı
Kaynak: DHA
Süper Lig’de en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yenen Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig’de kendi evinde Hatayspor 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 10 maç sonunda dün Hatayspor karşısında ilk galibiyetini aldı.
Kırmızı-beyazlılar bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
Oynadığı 10 maçta Samsunspor sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
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