Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Samsunspor ilk galibiyetini aldı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 12:26
  • Giriş: 05.11.2023 12:26
  • Güncelleme: 05.11.2023 12:27
Kaynak: DHA
Samsunspor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig’de en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yenen Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig’de kendi evinde Hatayspor 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 10 maç sonunda dün Hatayspor karşısında ilk galibiyetini aldı.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Oynadığı 10 maçta Samsunspor sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 