Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)-

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Bennasser, Soner Aydoğdu (Dk. 59 Schindler), Holse, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Dimata, Ntcham

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck (Dk. 59 Espinoza), Mortadha, Opoku, Yasin Özcan, Piatkowski, Gökhan Gül (Dk. 75 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 88 Cafu), Rodrigues, Mamadou Fall (Dk. 88 Can Keleş), Da Costa (Dk. 88 Brekalo)

GOLLER: Dk. 69 Mamadou Fall, Dk. 80 Da Costa (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) – Dimata (Samsunspor)

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

5’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Bola’nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

21’inci dakikada Hajradinovic’in ara pasıyla buluşan Mamadou Fall kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan kurtardı. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.

25’inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Dimata’nın şutunu kaleci Gianniotis son anda kurtardı.

38’inci dakikada Bennasser’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45’inci dakikada Yunus Emre Çift’in kısa hatalı geri pasında topa buluşan Da Costa, kaleciyi de çalımladı. Ayağı kayarak düşen Da Costa, takımını mutlak golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

50’nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Bennasser’in pasıyla buluşan Dimata, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci son anda engelleyerek topu kornere çıkarttı.

63’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis’ta kaldı.

69’uncu dakikada Rodrigues’in ceza sahası dışına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Orkun çıkardı. Dönen topu takip eden Mamadou Fall’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80’inci dakikada Mortadha’nın ara pasıyla buluşan Da Costa’nın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. (DHA)

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