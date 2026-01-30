Samsunspor Kasımpaşa deplasmanını tek golle geçti
Samsunspor Kasımpaşa deplasmanını tek golle uzatmalarda geçti.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.