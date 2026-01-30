Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsunspor Kasımpaşa deplasmanını tek golle geçti

Samsunspor Kasımpaşa deplasmanını tek golle uzatmalarda geçti.

Spor
  • 30.01.2026 22:06
  • Giriş: 30.01.2026 22:06
  • Güncelleme: 30.01.2026 22:08
Kaynak: AA
Samsunspor Kasımpaşa deplasmanını tek golle geçti
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.

69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BirGün'e Abone Ol