Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması için yola çıktı

Samsunspor, Süper Lig’in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, evinde aldığı Fenerbahçe beraberliğinin ardından kazanmak istiyor.

Süper Lig’de 9’uncu sırada yer alan Kasımpaşa’nın ise oynadığı 9 maçta 11 puanı bulunuyor.

Mücadelede Çağdaş Altay orta hakem, Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem, Raşit Yorgancılar ise 4’üncü hakem olarak görev alacak. (DHA)

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