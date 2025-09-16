Giriş / Abone Ol
Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (AA) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışma ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bitirdi.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

