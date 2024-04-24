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Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 24.04.2024 16:07
  • Giriş: 24.04.2024 16:07
  • Güncelleme: 24.04.2024 16:07
Kaynak: AA
Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alan çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

İdmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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