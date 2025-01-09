Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Cumartesi günü oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Her maçın kendileri için önemli olduğunu ve Kayserispor karşılaşmasında iyi bir performans göstermek istediklerini söyleyen Reis, "Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuya dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz." dedi.