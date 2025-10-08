Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda hedefli oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Samsunspor, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.