Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor konuk ettiği Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Samsunspor 1. dakikada Marius Mouanddilmanji’nin golüyle deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada, başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.