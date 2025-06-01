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Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, 3 puan kazandı.

Ajans Haberleri
  • 01.06.2025 22:36
  • Giriş: 01.06.2025 22:36
  • Güncelleme: 01.06.2025 22:36
Kaynak: ANKA
Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadele, saat 19.00'da başladı.

Kayserispor 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'un golleri ise mücadelenin uzatma dakikalarında Soner Aydoğdu ve 90+8'de Arbnor Muja'dan geldi.

Samsunspor aldığı galibiyetle puanını 64'e yükseltirken Kayserispor ise 45 puanda kaldı. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

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