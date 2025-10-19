Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik galibiyetle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 18:17
  • Giriş: 19.10.2025 18:17
  • Güncelleme: 19.10.2025 18:18
Kaynak: ANKA
Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik galibiyetle devirdi
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, deplasmanda Zecorner Kayserisporla karşılaştı. Karadeniz temsilcisi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 45 ve 64'te Carlo Holse, 72. dakikada ise Rick Van Drongelen attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 83. dakikada German Onugkha kaydetti.
BirGün'e Abone Ol