Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik galibiyetle devirdi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 45 ve 64'te Carlo Holse, 72. dakikada ise Rick Van Drongelen attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 83. dakikada German Onugkha kaydetti.