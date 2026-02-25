Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16 peşinde

Samsunspor, Konferans ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın evinde Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Statı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar bugün de kazanarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, iyi sonuç alıp turu geçeceklerine inandığını söyledi.

"TURU GEÇECEĞİZ"

Shkendija maçının hazırlıklarına başladıklarını anlatan Çakır, "Deplasmanda aldığımız 1-0'lık sonuç ikinci maç öncesinde bizim için avantaj ama her ne kadar avantaj gibi gözükse de dezavantaj da olabilir. O yüzden taraftarımızın ve şehrimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah perşembe günü oynayacağımız ikinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Çakır, ligde ilk 5 hedefinin biraz zorlu olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Tekrar Avrupa kupalarına Türkiye Kupası'ndan katılmak, biraz daha kısa gibi. Çünkü grubu büyük ihtimalle lider bitireceğiz. Yani seribaşı olacağız bir dahaki turda.

Orası daha yakın gibi gözüküyor. Tüm kulvarlarda hedeflerimize devam etmeyi düşünüyoruz ancak Avrupa kupaları için Türkiye Kupası'nın daha kısa bir hedef olacağını düşünüyorum."