Samsunspor Konferans Ligi Puan Durumu | Samsunspor Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Samsunspor son 16'ya nasıl kalır?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Son hafta öncesinde puan tablosundaki konumu merak edilen Karadeniz temsilcisi için “Samsunspor Konferans Ligi’nde kaçıncı sırada?”, “Samsunspor puanı kaç?” ve “Son 16 turuna nasıl kalır?” soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ PERFORMANSI

Samsunspor, Konferans Ligi lig aşamasına Legia Varşova deplasmanında oynadığı maçla başladı ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir giriş yaptı. Ardından iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans’ı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, İzlanda temsilcisi Breidablik deplasmanında 2-2 berabere kalarak 1 puan alırken, son iç saha maçında AEK Atina’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Samsunspor, Konferans Ligi’nde son maçına Mainz 05 deplasmanında çıktı.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

Samsunspor kaçıncı sırada, puanı kaç?

Lig aşamasında oynadığı maçların ardından Samsunspor, 10 puanla Konferans Ligi puan durumunda 12. sırada yer alıyor.

Bu sıralama, Karadeniz temsilcisinin hem ilk 8 hedefini hem de play-off ihtimalini canlı tutuyor.

SAMSUNSPOR SON 16 TURUNA NASIL KALIR?

İlk 8 ve direkt son 16 senaryosu

Samsunspor’un Konferans Ligi’nde ilk 8’i tamamlaması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselme şansı bulunuyor.

Galibiyet: Samsunspor, Mainz 05 deplasmanında alacağı her türlü galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Samsunspor, Mainz 05 deplasmanında alacağı her türlü galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselecek. Beraberlik: Bu durumda Samsunspor’un kaderi diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak.

Bu durumda Samsunspor’un kaderi diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak. Mağlubiyet: Karadeniz ekibinin play-off potasında yer alması yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.

Samsunspor Konferans Ligi’nde kaçıncı sırada?

Samsunspor, Konferans Ligi lig aşamasında 10 puanla 12. sırada bulunuyor.

Samsunspor’un Konferans Ligi’nde kaç puanı var?

Karadeniz temsilcisi lig aşamasında topladığı 10 puanla yoluna devam ediyor.

Samsunspor son 16 turuna direkt nasıl kalır?

Samsunspor, Mainz 05 deplasmanında alacağı galibiyetle Konferans Ligi’nde doğrudan son 16 turuna yükselir.

Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ne olur?

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Mağlubiyet durumunda ise Samsunspor’un play-off potasında yer alması yüksek bir ihtimal.