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Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 17:55
  • Giriş: 11.09.2024 17:55
  • Güncelleme: 11.09.2024 17:56
Kaynak: AA
Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalıştı.

Antrenmana ülkelerinin milli takım kampında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler ve Oliver Ntcham katılmadı.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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