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Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 17:32
  • Giriş: 15.12.2023 17:32
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:33
Kaynak: AA
Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, U19 takımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Landry Dimata katılmadı.

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