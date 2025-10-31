Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 31.10.2025 16:45
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

