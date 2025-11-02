Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 18:36
  • Giriş: 02.11.2025 18:36
  • Güncelleme: 02.11.2025 18:36
Kaynak: ANKA
Samsunspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup etti

(ANKARA) - Süper Lig’in 11. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Konyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan ve hakem Ali Şansalan’ın yönettiği maçı Samsunspor 3-1 kazandı.

Konuk takım Samsunspor’a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Anthony Musaba, 13. sakikada Cherif Ndiaye ve 57. dakikada Riechedly Bazoer kendi kalesine attı. Ev sahibi Konyaspor’un tek golünü ise 59. dakikada Umut Nayır kaydetti.

