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Samsunspor Kulübü: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz

SAMSUNSPOR Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 23:45
  • Giriş: 29.12.2023 23:45
  • Güncelleme: 29.12.2023 23:46
Kaynak: DHA
Samsunspor Kulübü: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 19 Mayıs Stadı'nan akşam çekilmiş fotoğrafını, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadeleriyle paylaşan Kırmızı-Beyazlı kulüp, Süper Kupa'nın Samsun'da oynanmasını talep etti.

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