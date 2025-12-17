Samsunspor, Mainz deplasmanında

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta maçında yarın Almanya deplasmanına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Mainz 05 ile Mainz Arena’da karşı karşıya gelecek. Saat 23.00’te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

Konferans Ligi’nde topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada giren Samsunspor, tarihinde ilk kez yer aldığı organizasyonda üst tura çıkmayı daha önce garantilemişti.

Karadeniz temsilcisi, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlayarak doğrudan son 16 bileti almayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılar, grupta şu ana kadar Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Dinamo Kiev ve Hamrun’u sahasında 3-0’lık skorlarla geçti.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Samsunspor, tek yenilgisini ise sahasında Yunanistan ekibi AEK karşısında 2-1’lik skorla aldı.

KADRODA 5 EKSİK

Samsunspor’da Mainz 05 karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Konferans Ligi kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de kadroda yer alamayacak.