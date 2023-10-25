Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 16:52
  • Giriş: 25.10.2023 16:52
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:53
Kaynak: AA
Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Denge hareketleriyle devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı takımdan ayrı koşu yaptı.

Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

BirGün'e Abone Ol