Samsunspor, Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) - Samsunspor, Swansea City’nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı. Ntcham, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Swansea City’nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

FOTOĞRAFLI