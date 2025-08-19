Samsunspor, Panathinaikos maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUNSPOR, perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1’inci maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri, çabukluk, pas, duran top ve şut çalışması yaparak Samsun'daki hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor, yarın sabah özel uçakla Atina'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar yarın TSİ 19.00’da maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını gerçekleştirecek.
