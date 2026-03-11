Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025-2026 sezonunda son 16 turuna yükselen Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverler ise Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını merak ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanacak bu kritik karşılaşma futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Samsunspor - Rayo Vallecano karşılaşması 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Maçın Başlama Saati

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise yayın bilgisi oldu. Samsunspor - Rayo Vallecano maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE HAKEM

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Marian Barbu yönetecek.

SAMSUNSPOR MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Samsunspor, Rayo Vallecano ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra takım taktik çalışması gerçekleştirerek maç hazırlıklarını tamamladı.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI BİLGİLERİ

Organizasyon UEFA Avrupa Konferans Ligi Tur Son 16 Maç Tarihi 12 Mart 2026 Başlama Saati 20:45 Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Hakem Marian Barbu Yayın Kanalı TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)

Samsunspor - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Samsunspor ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

Samsunspor - Rayo Vallecano maçı saat kaçta?

Karşılaşma 20.45’te başlayacak.

Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadele Avrupa futbolu açısından önemli karşılaşmalardan biri olacak. 12 Mart 2026 tarihinde oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maç, Samsunspor taraftarları başta olmak üzere futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.