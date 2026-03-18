Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde heyecan dorukta! Samsunspor, son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta alınan sonucun ardından tur ihtimali zorlaşsa da kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek final umutlarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Rayo Vallecano maçı 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

Mücadele, İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Vallecas Stadı’nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor - Rayo Vallecano maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

Samsunspor, sahasındaki ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu nedenle rövanş mücadelesi büyük önem taşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselmesi için:

3 farklı galibiyet alması gerekiyor

2 farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek

Beraberlik veya mağlubiyet halinde Avrupa kupalarına veda edecek

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Samsunspor’da bazı önemli isimler bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği kadroda yer alamayacak.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu mücadelede sahada olmayacak.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Samsunspor - Rayo Vallecano maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Yayın Rayo Vallecano - Samsunspor 19 Mart 2026 23:00 TRT 1

Samsunspor - Rayo Vallecano maçı, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final yolunda belirleyici olacak kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. İlk maçta alınan dezavantajlı sonuca rağmen Samsunspor, deplasmanda alacağı güçlü bir galibiyetle tur umutlarını sürdürmek istiyor. Futbolseverler için büyük heyecana sahne olacak bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.