Samsunspor Rayo Vallecano'ya yenildi

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

3’üncü dakikada Lejeune’nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

9’uncu dakikada Celil Yüksel’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Batalla topu iki hamlede kontrol etti.

15’inci dakikada Mendes’in kaybettiği topu kazanan Isi Palazon’un ceza sahasına gönderdiği yerden pasın gelişine vuran Alemao’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21’inci dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta defans topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Satka kafayla topu ceza sahasına gönderdi. Gelen topu önünde bulan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

37’nci dakikada kornerden seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Makoumbou’nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

40’ıncı dakikada Isi Palazon’un ara pasıyla buluşan Garcia, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

62’nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Makoumbou’nun ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Batalla kurtardı.

72’nci dakikada Lopez’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk oyun alanına çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

78’inci dakikada Oscar Valentin'in pasıyla buluşan Alemao, şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşmayı konuk ekip Rayo Vallecano 3-1 kazandı.