Samsunspor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu

(ANKARA) - Samsunspor, Süper Lig’in 29. hafta maçında sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Reeder Samsunspor, Kasımpaşa’yı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Kasımpaşa 68. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa’nın attığı golle Samsunspor karşısında 2-0 öne geçti. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi. Samsunspor sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.