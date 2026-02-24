Giriş / Abone Ol
Samsunspor-Shkendija maçının hakemi belli oldu

Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'un Shkendija ile oynayacağı rövanş maçını İtalyan hakem Simone Sozza'yı yönetecek.

Spor
  • 24.02.2026 13:02
  • Giriş: 24.02.2026 13:02
  • Güncelleme: 24.02.2026 13:05
Kaynak: Spor Servisi
AA

Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.

