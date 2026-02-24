Samsunspor-Shkendija maçının hakemi belli oldu
Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'un Shkendija ile oynayacağı rövanş maçını İtalyan hakem Simone Sozza'yı yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.