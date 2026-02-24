Samsunspor - Şkendiya Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025/26 sezonunda temsilcimiz Samsunspor, son 16 play-off rövanş mücadelesinde Şkendiya’yı konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda tur için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise net: Samsunspor - Şkendiya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

SAMSUNSPOR - ŞKENDİYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off karşılaşması 26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Samsunspor - Şkendiya mücadelesi saat 20:45’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Şkendiya maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye genelinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Rövanş mücadelesi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. İlk maçta deplasmanda 1-0’lık avantaj yakalayan Samsunspor, kendi sahasında turu tamamlamak istiyor.

TUR SENARYOSU: SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan Samsunspor için avantajlı senaryolar söz konusu:

Her türlü galibiyet halinde Samsunspor son 16 turuna yükselecek.

halinde Samsunspor son 16 turuna yükselecek. Beraberlik durumunda Samsunspor tur atlayacak.

durumunda Samsunspor tur atlayacak. Şkendiya’nın 1 farklı galibiyeti halinde maç uzatmalara gidecek.

halinde maç uzatmalara gidecek. Şkendiya’nın 2 farklı galibiyeti halinde Samsunspor Avrupa Konferans Ligi’ne veda edecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Samsunspor Eksikleri

Ali Badra Diabate – Statü gereği

Yalçın Kayan – Statü gereği

Afonso Sousa – Ayak bileğindeki bağlarda zedelenme

Tanguy Coulibaly – İç yan bağı yaralanması

Emre Kılınç – Baldır sakatlığı

Elayis Tavsan – Statü gereği

Tahsin Bülbül – Şüpheli

MAÇIN ÖNEMİ

Samsunspor - Şkendiya karşılaşması, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 yolunda belirleyici olacak. Deplasmandaki 1-0’lık galibiyet, temsilcimize önemli bir avantaj sağladı. Ancak rövanş maçında alınacak sonuç, Avrupa macerasının kaderini belirleyecek.

Samsunspor taraftarı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor. TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, futbolseverler için kritik bir Avrupa gecesi olacak.

